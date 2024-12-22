Sözcü TV'den flaş Özlem Gürses kararı

Özlem Gürses'e ev hapsi verilmesinin ardından Sözcü TV yönetimi ünlü ekran yüzü hakkında bir karar verdi.

Kendi Youtube kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen gazeteci Özlem Gürses, çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsine mahkum edilmişti.

PROGRAMINI EVİNDEN SUNACAK

Bu kararın ardından Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı, Özlem Gürses'in Sözcü TV'de sunduğu Para Politika programını 'evden' sunmaya devam edeceğini duyurdu. Sözcü TV, ev hapsindeki sunucunu yayına çıkararak bir ilke imza atmış olacak.