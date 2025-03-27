Sözcü TV’den Türkiye’ye çağrı! 10 gün yayın cezası verilmişti

Sözcü TV’ye İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası verildi.

Kanal aynı maddeden 8/1/b ceza alması halinde lisansı iptal edilecek. Tebliğin ardından Sözcü TV’nin 10 gün boyunca 7/24 ekranı karartılacak. Ekrana yalnızca siyah zemin üzerine RTÜK’ün karar metni yansıtılacak.

Sözcü TV hakkında ayrıca CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sözleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi.

Sözcü TV, alınan karar sonrası internet sitesinden bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, “Sözcü Televizyonu’na uygulanan sansüre direnmek için, tarihte görülmemiş yayın yasağını tam tersi yönde boykot etmek için, hak hukuk adalet isteyen herkesi Sözcü Gazetesi almaya, sozcu.com.tr'yi ziyaret edip SÖZCÜ TV YouTube kanalına abone olmaya davet ediyoruz” İfadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

RTÜK, 4 kanala 7 ayrı ceza verdi. Kurul, Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası verdi. Ceza kapsamında Sözcü TV, 10 gün boyunca karartılacak. Ekrana yalnızca siyah zemin üzerine RTÜK’ün karar metni yansıtılacak. RTÜK ayrıca gazeteci Fatih Altaylı'nın youtube kanalı ile geçtiğimiz günlerde tutuklanan yönetmen İlker Canikligil'in ortağı olduğu Flu TV'nin yayın lisansı almaması halinde bu kanallara erişim engeli getirilmesi kararı aldı. Cezalara tepki gösteren Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, "Bu ağır ceza yayın lisansının iptalinden önceki son durak" dedi.