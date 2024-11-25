Sözcü TV'nin ekran yüzü Damla Doğan Tuncel'i yazılarını Korkusuz'da yayınlayacak

Sözcü TV’deki sunucuların Korkusuz’a transferleri devam ediyor. İpek Özbey’in ardından Damla Doğan Tuncel de Korkusuz gazetesinde köşe yazıları ile yer alacak.

Geçtiğimiz haftalarda Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Soner Yalçın, Deniz Zeyrek ve Sözcü Grubu'nun bir diğer gazetesi olan Korkusuz yazarı usta gazeteci Ümit Zileli de gazeteden ayrılmıştı. Sunucu Damla Turgutlu Soybaş’ın istifasının ardından Ebru Baki de X hesabından ‘bir süre ayrı kalacağız’ paylaşımı ile istifa sinyalini vermişti.

ÖZBEY’DEN SONRA TUNCEL

Dün Sözcü TV’de “Nokta Atışı” ve “Karşı Karşıya” isimli programları hazırlayıp sunan İpek Özbey’in Korkusuz gazetesinde köşe yazıları ile yer alacağını duyurmuştu. Özbey’in ardından Sözcü TV’de bir isim daha Korkusuz da yazıları ile yer alacak.

Sözcü TV’de sunuculuk yapan Damla Doğan Tuncel’in artık Korkusuz gazetesinde köşe yazıları da yayınlayacak. Tuncel’in ilk yazısını yarın paylaşacağı gazetede belirtilirken, ‘her yönüyle hayatı yazacak’ denildi.

DAMLA DOĞAN TUNCEL KİMDİR?

Lise eğitimini Robert Koleji'nde tamamlayan Damla Doğan Tuncel, 2007 yılında mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitim aldıktan sonra çeşitli gazetelerde staj yapan Tuncel, TRT Türk kanalında editör olarak çalışmaya başladı. 1988 doğumlu olan Tuncel şu anda ise Sözcü TV ekranlarında sunuculuk yapıyor. Ayrıca Tuncel, Sözcü TV’ye ait olan Korkusuz gazetesinde de artık köşe yazıları ile olacak.