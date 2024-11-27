Sözcü TV’nin ekran yüzü ekibiyle birlikte ayrıldı. Yeni adresi herkesi şaşırttı

Sözcü TV'de yayımlanan Para Politika programının sunucusu Ebru Baki, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı açıklamayla kafaları karıştırmıştı.

Baki, yaptığı paylaşımda, "özel sebeplerle bir süre ayrı kalacağız" ifadesini kullanmıştı. Ünlü sunucunun Sözcü TV ile yolları resmen ayırdığı ortaya çıktı. MedyaRadar’ın özel haberine göre Ebru Baki, tv100 ile anlaştı.

TV100’DE BAŞLAYACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Ebru Baki’nin tv100’deki programının tanıtım çekimleri bugün gerçekleştirilecek ve transfer resmen açıklanacak. Deneyimli ismin 3 Aralık tarihinden itibaren yeni kanalında göreve başlaması planlanıyor.

Öte yandan Ebru Baki Sözcü TV ile yollarını ayırırken iki ismi daha yanına aldı. Kamera servisinden de bir kişi istifa haberini sosyal medyadan açıkladı.

Yönetmen Remzi Kürklü, Ebru Baki’nin editörü Bedri Can Özbey ve Kameraman Tarkan Buharlı istifa eden son isimler oldu.

Remzi Kürklü Fatih Portakal’ın sunduğu ana haber bülteninin yönetmen koltuğunda görev yapıyordu. Remzi Kürklü TV100’de Ebru Baki’nin yönetmenliğini yapacak.

Fatih Portakal, Remzi Kürklü’nün istifasını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

“Her çalıştığım kişiden bir şeyler öğreniyorum. Onda beni etkileyen habere anlık verdiği tepkilerdi. Sıra dışı bir bakışı vardı, beni tamamladığı anlar çok oldu. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Ekip güzeldi. Eksilmeyip, başka bir yere transfer olmasaydı iyiydi.”

EBRU BAKİ KİMDİR?

Üniversite döneminde Hürriyet Gazetesi'nde ekonomi servisinde staj yaptı. Lise hayatında eğitim amacıyla başvurduğu programlar aracılığıyla yurt dışında bulundu.

İletişim Fakültesi'nden sonra Marmara Üniversitesi İDBF Uluslararası İktisat Bölümü'ne devam etti. Hürriyet Gazetesi'nde stajyerlikten muhabirliğe uzanan 7 yıllık bir dönem geçirdi. Bilişimden, iş dünyası ve tüketici haberleri ile ilgili çeşitli ödüller kazandı.

Hürriyet'ten sonra televizyon macerası başladı. CNN TÜRK'te ekonomi haberlerini sunmaya başladı. CNN TÜRK'te Parametre ve Ebru ile Pazarlık programlarını sundu. Habertürk TV'de ekrana gelen Para Gündem programıyla izleyicilerin karşısına çıkan Ebru Baki, ardından Sözcü TV’ye transfer olmuştu. Şimdi ise kariyerine tv100’de devam edecek.

REMZİ KÜRKLÜ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden 2006 yılında mezun oldu. Meslek hayatıma 2003 yılında CNN Türk'te stajyer olarak başladı. 2009 yılına kadar sırasıyla yapım asistanı, prodüktör ve son olarak yönetmen pozisyonunda görev aldı. TRT Türk’ün kuruluşunda görev alan isim 2017 yılına kadar kurumda yönetmenlik yaptı. Sonrasında ise ATV’ye transfer oldu ve önemli programlara imza attı. Remzi Kürklü Mart 2023’ten beri Sözcü TV’deydi.

BEDRİ CAN ÖZBEY KİMDİR?

Lisans eğitimini 2015 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde tamamlamış; mezuniyetinin ardından ATV bünyesinde arşiv sorumlusu ve haber muhabiri olarak 4 yıla yakın çalıştı. Bedri Can Özbey daha sonra Türk Medya bünyesindeki 24 TV'de görev aldı, Temmuz 2021'de ise Habertürk TV'ye transfer oldu. İki yıl boyunca Habertürk’te muhabir olarak birçok habere imza atan Özbey 2023’ten beridir Sözcü TV’de Ebru Baki’nin editörlüğünü yapıyordu.