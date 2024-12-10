Sözcü TV’nin yeni genel yayın yönetmeni belli oldu!

İnsan Kaynakları’nın çalışanlara duyurduğu mesaja göre, kanalın genel yayın yönetmenliğine Özgür Çakmakçı, yayın koordinatörlüğüne ise Hakan Durmuş atandı.

Sözcü TV İnsan Kaynakları mailinde karar şu sözlerle duyuruldu;

“Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek’in istifasından sonra; Sözcü Grubu Genel Müdürü Sn. Asım Akgül ‘ün yönetiminde, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliğine Sn. Özgür Çakmakcı Sözcü TV Yayın Koordinatörlüğüne Sn. Hakan Durmuş atanmıştır. Sn. Özgür Çakmakcı ve Sn. Hakan Durmaş’a yeni görevlerinde başarılar dileriz.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü”

ÖZGÜR ÇAKMAKÇI KİMDİR?

Daha önce TRT, Kanal D ve Show Tv Haber merkezlerinde çalışan deneyimli gazeteci Özgür Çakmakçı, 2010 yılından 2022 yılına kadar Fox Haber Merkezi’nde Haber Müdürlüğü görevini üstlendi. Çakmakçı Fox TV'de çalıştığı dönemde ayrıca Fatih Portakal'la Çalar Saat programını da yönetti. Mart 2023'te Sözcü TV'de Haber Koordinatörlüğü görevine getirildi.

HAKAN DURMUŞ KİMDİR?

CNN Türk, NTV, TGRT, Star TV gibi televizyonlarda görev yapan Hakan Durmuş, bir süre Beylikdüzü Belediyesi’nde basın danışmanlığı yaptıktan sonra Sözcü Tv ile mesleğe geri dönmüş, kanalda 'Görsel Yönetmen' olarak görev almıştı.