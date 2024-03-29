Sözde Ermeni soykırımını savunan isim bakan yapıldı. Filistin’de Ermeni bakan

Kaynak: Haber Merkezi
Sözde Ermeni soykırımını savunan isim bakan yapıldı. Filistin’de Ermeni bakan
Filistin hükümeti, Yeni Dışişleri ve Gurbetçilerden sorumlu Devlet Bakanı olarak Ermeni Varsen Aghabekian’ı atadı. Aghabekian’ın Sözde Ermeni soykırımını desteklediği bir kitabının olduğu da ortaya çıktı.

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim tarihinden beri devam eden savaş, Filistinli vatandaşların büyük kayıplar vermesine neden olurken, Filistin hükümeti ise kendi içerisinde yeni atamalar yapmaya başladı.

Filistin hükümeti, Yeni Dışişleri ve Gurbetçilerden sorumlu Devlet Bakanı olarak Ermeni Varsen Aghabekian’ı atadı. Aghabekian’ın Ermeni soykırımını desteklediği hatta bununla ilgili bir kitabı olduğu da ortaya çıktı.

Varsen Aghabekian’ın çıkarttığı kitabının konusunun da zulümden kaçan ve soykırımdan sağ kalan Ermeni mülteciler olduğu öğrenildi.

Filistin yönetimine Ermeni kökenli Varsen Aghabekian’ın atanması büyük tepki topladı.

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