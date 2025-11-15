19 Mart’ta İBB’ye yapılan ‘yolsuzluk’ operasyonunda İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı. 8 aydır tutuklu olarak Silivri’deki cezaevinde.

Bu süreçte ise CHP’li pek çok belediye başkanı gözaltına alınmıştı. Ancak kurultay hakkında açılan davalar, butlan ve kayyım iddiaları yüzünden CHP iki kez olağanüstü kurultaya gitti. Ve bu kurultaylarda CHP Genel Başkanı Özgür rakipsiz Genel Başkan seçilmişti.

CHP şimdi 39. Olağan Kurultay sürecine hazırlanıyor. 28-30 Kasım arasında yapılacak kurultayda Özel, “Türkiye liderliğine” aday olduğunu duyurmuştu. CHP kurmayları bu kurultayda Parti Meclisinin ve Merkez Yürütme Kurulunun (MYK) tamamen değişeceğini belirtiyor.

"ŞİMDİ TÜRKİYE LİDERLİĞİNE HAZIRLANIYOR"

Nefes parlamento muhabirleri Tarık Işık ve Mahmut Aydın’ın aktardığına göre; bir CHP yöneticisi, “Genel Başkanımız Özgür Özel 38. Kurultayda CHP liderliğine hazırlandı. Şimdi Türkiye liderliğine hazırlanıyor. 39. Kurultaydan sonra CHP Genel Başkanı, PM ve MYK iktidara alternatif olacak. ‘CHP Türkiye’yi yönetmeye hazır’ mesajı verilecek. İl il gezilerek Türkiye’nin sorunlarına çözüm önerileri de anlatılacak” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL 2 MİLYON ÜYEYİ İŞARET ETMİŞTİ

Özgür Özel partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı adaylığu için 2 milyon üyeyi işaret ederken, "Gölge bakanlarımız ile nasıl yöneteceğimizi Türkiye'ye anlatacağız. Ekrem başkanın yerine hiçbirimiz Cumhurbaşkanı adayı yapamayız. Ancak onun yerine Cumhurbaşkanlığı adaylığı 2 milyon üyemize emanettir. Yeni adil bir düzen kurulacak. Siyasette havlu atmış korkaklara karşı bu milleti ile birlikte CHP kazanır. Cesurlar kazanır"