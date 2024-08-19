Sözleşmeli onbaşı arkadaşı tarafından öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sözleşmeli onbaşı arkadaşı tarafından öldürüldü

Denizli'ye ailesini ziyarete gelen piyade onbaşı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Sözleşmeli onbaşı arkadaşı tarafından öldürüldü

Hakkari'de görev yapan ve Denizli'ye ailesinin yanına izne gelen sözleşmeli piyade onbaşı, tartışma yaşadığı arkadaşı tarafından bıçaklandı. Olaydan sonra eğlence mekanının yakınında yaralı olarak bulunan asker, aşırı kan kaybı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydan gelen olayda edinilen bilgilere göre; Hakkari'nin Derecik ilçesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Yazır, memleketi Denizli'ye ailesinin yanına izne geldi. 3 yıllık asker olan Muhammet Yazır, 17 Ağustos Cumartesi gecesi arkadaşları E.B., H.B., T.Ç., U.T. ve S.A. ile birlikte eğlence mekanına gitti. Eğlence mekanı çıkışında Muhammet Yazır ile arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A., yanındaki bıçakla Muhammet Yazır'ı her iki kalça bölgesinden bıçaklayarak, arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

EĞLENCE MEKANI YAKININDA YARALI OLARAK BULUNDU

Gece saat 02.00 sıralarında yaşanan olayından bir süre sonra eğlence mekanına yakın bir bölgede vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Muhammet Yazır, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Muhammet Yazır, dün öğleden sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Adli tıp morgunda yapılan otopsinin ardından Muhammet Yazır için bugün askeri tören düzenlendi.

Asri Mezarlık Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Yazır'ın cenazesi, tören mangası tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Yazır'ın cenazesi Bozburun Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.
İzine geldiği memleketinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Muhammet Yazır'ın cenaze törenine 11. Piyade Komando Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Ertan Dabi, askeri yetkililer ve ailesi katıldı.

Öte yandan, olayın ardından şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorguya alınan 5 kişiden biri olan S.A.'nın emniyetteki ifadesinde, Muhammet Yazır'ı kendisinin bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi.

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