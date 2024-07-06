Spa merkezinde fuhuş operasyonu

Singaput polisinin Holland Village'deki bir spa merkezine yaptığı baskında cinsel hizmet verdikleri şüphesiyle yaşları 29 ila 50 değişen dört kadın tutuklandı.

Merkezde bulunan sağlık ürünleri raflarının ardındaki bir perdenin arkasında iki masaj yatağı, bir kanepe ve iki bölme gizli olduğunu gören polisler, masaj yataklarının yanındaki duvarda da seksi kıyafetler ve iç çamaşırları asılı olduğunu görünce işkillendi.

İki kadın, polis tarafından sorgulanmayı beklerken masaj yatağında oturuyordu. İçlerinden biri polise yakın zamanda çalışmaya başladığını söyledi.