Yörüngedeki Starlink sayısı belli oldu. SpaceX rekor kırdı

SpaceX, uydudan internet hizmeti Starlink’i genişletmeye devam ederken Gen2 olarak bilinen yükseltilmiş Starlink uydularını yörüngeye başarılı bir şekilde fırlattığını duyurmuştu. Falcon 9 roketi, geçtiğimiz gece gerçekleşen fırlatışta 54 uyduyu yörüngesine taşıdığını belirtti.

Florida’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’ndan havalanan Falcon 9’un ilk aşaması, yaklaşık sekiz dakika içerisinde SpaceX’in gemisi A Shortfall of Gravitas’a indi. Bu, SpaceX için 2022’deki 60. başarılı fırlatışı oldu ve 2021’deki 31 fırlatma sayısını neredeyse ikiye katlandı.

Gen2 versiyon Starlink uyduları, şu anda yörüngede bulunan 3.300 uydudan daha güçlü olarak tanımlandı. Yükseltilmiş uyduların daha hızlı hizmet vermesi ve ayrıca daha fazla kullanıcıya internet sunması planlandığı belirtildi. Gen2 uyduların farklı yörüngelere yerleştirileceği düşünülüyor.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Starlink uydu interneti 1 milyon aboneyi kazanmıştı. Tüm abonelerine ve çalışanlarına bu başarı için teşekkür eden SpaceX, ilerleyen dönemde kullanıcı sayısını daha da artırma hedefinde olduğunu ifade etti.

Tüm bunlara ek olarak görevini tamamlayarak pasif duruma geçen uydular, uzay boşluğunda tehlike yarattı. Bilim insanları, uydular arasında yaşanabilecek bir kazanın oldukça kötü sonuçlar doğurabileceğini ifade edildi.