SpaceX’in uzay yolcuları Dünya'ya döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA
SpaceX’in uzay yolcuları Dünya'ya döndü

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Dünya'nın kutup yörüngesine ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirdi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Dünya'nın kutup yörüngesine yapılan ilk insanlı uzay uçuşunu "gerçekleştirdi. Görev komutanı olan kripto para milyarderi Chun Wang ile Norveçli sinematograf Jannicke Mikkelsen, Avustralyalı kutup araştırmacısı Eric Philips ve Alman robotik araştırmacısı Rabea Rogge'nin içinde bulunduğu "Dragon" uzay aracını taşıyan "Falcon-9" roketi, Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Falcon 9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi, fırlatmadan kısa süre sonra Atlas Okyanusu'nda bulunan "A Shortfall of Gravitas" adlı insansız platforma iniş yaptı.

SpaceX tarafından geri dönen uzay yolcuları ile ilgili yapılan açıklamada, "Dragon ve Fram2 bugün erken saatlerde Kaliforniya kıyılarına iniş yaparak, Dünya'nın kutup bölgelerini keşfetmek için ilk insanlı uzay uçuşu görevini tamamladı" denildi. Yolculuk, hem Kuzey Kutbu hem de Güney Kutbu üzerinde dünyayı dolaşan ilk insanlı uzay yolculuğu olma özelliği taşıyor.

SpaceX’in uzay yolcuları Dünya'ya döndü

SpaceX’in uzay yolcuları Dünya'ya döndü

Son Haberler
AKP'li Abdurrahman Dilipak ‘hayırlı olmayacak’ diyerek bombayı patlattı! Herkes bu paylaşımını konuşuyor…
AKP'li Abdurrahman Dilipak ‘hayırlı olmayacak’ diyerek bombayı patlattı! Herkes bu paylaşımını konuşuyor…
Çaykur Rizespor ile Sivasspor puanları paylaştı
Çaykur Rizespor ile Sivasspor puanları paylaştı
Düzce'de samanlık küle döndü
Düzce'de samanlık küle döndü
Amazon'dan çığır açan adım: "Project Kuiper" ile 27 uydu fırlatılacak
Amazon'dan çığır açan adım: "Project Kuiper" ile 27 uydu fırlatılacak
Mardin'de uyardığı için öldürülmüştü: Yeni görüntüleri ortaya çıktı
Mardin'de uyardığı için öldürülmüştü: Yeni görüntüleri ortaya çıktı