SpaceX'ten yeni rekor

SpaceX, Falcon-9 adlı roketiyle 22 Starlink uydusunu uzaya gönderdiğini açıkladı. Dolayısıyla uzayda 5 bin kadar uydu oldu ve yeni rekor kırıldı.

SpaceX'ten yeni rekor

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın her yerine internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Falcon-9 adlı roketiyle 22 Starlink uydusunu uzaya gönderdi. Falcon-9 roketi, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

Fırlatılan 22 uydunun, dünyada 1,5 milyon kullanıcıya yüksek hız ve düşük gecikmeli geniş bantlı internet sağlayan uydu ağına katılacağı belirtildi.

YÖRÜNGEDE 5 BİN STARLİNK VAR

Astrofizikçi ve uydu izleyicisi Jonathan McDowell'e göre bu, SpaceX için şirketin bugüne kadar yerleştirdiği toplam Starlink uydu sayısını 5.000'in üzerine çıkaran bir kilometre taşı göreviydi.

SpaceX'in alçak dünya yörüngesinde 12.000 Starlink uydusunu konuşlandırma izni var ve şirket, buna ek olarak yaklaşık 30.000 uydu için izin başvurusu yaptı.

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