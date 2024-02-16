Sparta Prag Kasımpaşa'da

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'la evinde oynadı.
Zorlu mücadele kazanan taraf Galatasaray oldu.
Galatasaray'ın golleri Kerem Demirbay, Mertens ve Icardi'den geldi.
YENİ TRANSFERLER OYNAMADI
Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier, sakattı. Maçta yoktu.
Diğer yeni transfer Derrick Köhn, UEFA listesinde değildi. Forma giyemedi.
Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Hakim Ziyech de zorlu maçta oynamadı.
PRAG KASIMPAŞA'DA
Sparta Prag takımı bu sabah Kasımpaşa tesislerinde yaklaşık 45 dakika süren rejenerasyon idmanı yaptı.
Galatasaray'ın rakibinin öğle saatlerinde İstanbul'dan ayrılması bekleiyor.
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