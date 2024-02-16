Sparta Prag Kasımpaşa'da

Selahattin Ekrekli
Sparta Prag Kasımpaşa'da
Galatasaray'ın dün gece konuk ettiği Sparta Prag bugün Kasımpaşa'nın tesislerinde antrenman yaptı.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'la evinde oynadı.

Zorlu mücadele kazanan taraf Galatasaray oldu.

Galatasaray'ın golleri Kerem Demirbay, Mertens ve Icardi'den geldi.

YENİ TRANSFERLER OYNAMADI

Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier, sakattı. Maçta yoktu.

Diğer yeni transfer Derrick Köhn, UEFA listesinde değildi. Forma giyemedi.

Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Hakim Ziyech de zorlu maçta oynamadı.

PRAG KASIMPAŞA'DA

Sparta Prag takımı bu sabah Kasımpaşa tesislerinde yaklaşık 45 dakika süren rejenerasyon idmanı yaptı.

Galatasaray'ın rakibinin öğle saatlerinde İstanbul'dan ayrılması bekleiyor.whatsapp-image-2024-02-16-at-11-18-01-1.jpeg

whatsapp-image-2024-02-16-at-11-18-01.jpeg

whatsapp-image-2024-02-16-at-11-18-00-1.jpeg

whatsapp-image-2024-02-16-at-11-18-00.jpeg

İlgili Haberler
Galatasaray'ın eski müdürü: Fenerbahçe her alanda zirvede
Galatasaray açıkladı: Sakatlık var
Muslera devleşti Icardi fişi çekti. Galatasaray taraftarı öldü öldü dirildi
Dev derbi Beşiktaş'ın. Galatasaray'ı farklı devirdiler
'Icardi'ye ayrı paragraf açmak gerek' diyerek açıkladı. Galatasaray'ın mucize galibiyetini Sedat Kaya yazdı
Galatasaray taraftarı şoka girdi. Kimse tepki veremedi
Galatasaray taraftarı şoka girdi. Kimse tepki veremedi
Son Haberler
Türkiye'nin Erdoğan'ın aldığı oyu kadarlık kısmı mutluymuş. TÜİK memnuniyet anketinden bunu çıkardı Ekonomi
Türkiye'nin Erdoğan'ın aldığı oyu kadarlık kısmı mutluymuş. TÜİK memnuniyet anketinden bunu çıkardı
Monaco Chain by Sözer’in altın zincir serisinin kampanya yüzü Selim Bayraktar oldu Gündem
Monaco Chain by Sözer’in altın zincir serisinin kampanya yüzü Selim Bayraktar oldu
Kolay kolay görüntülenmeyen Rahmi Koç Hasan Arat ve Ali Koç'la yemek yedi Spor
Kolay kolay görüntülenmeyen Rahmi Koç Hasan Arat ve Ali Koç'la yemek yedi
Nusaybin’de motosiklet sürücüsü yayaya çarptı: 1 yaralı Yerel Haberler
Nusaybin’de motosiklet sürücüsü yayaya çarptı: 1 yaralı
Ağrı kesici kullananların alkol kullanması doğru mu? Sağlık
Ağrı kesici kullananların alkol kullanması doğru mu?
Her kuşun eti yenmez atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Her kuşun eti yenmez atasözünün anlamı nedir?
Ağrıkesen şifalı bitkiler hangileri Şifalı Bitkiler
Ağrıkesen şifalı bitkiler hangileri