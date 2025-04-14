Spil Dağı’ndan şehir merkezine: Manisa sokaklarında yılkı atı devri!

Spil Dağı Milli Parkı’nın simgesi haline gelen ve zaman zaman şehir merkezine inerek renkli görüntüler oluşturan yılkı atları, artık Manisa’nın birçok noktasında görülebiliyor.
Spil Dağı Milli Parkı’nda doğal yaşamını sürdüren yılkı atları, yiyecek bulamadıkları dönemlerde şehir merkezine iniyor .
Kentin farklı bölgelerinde sıkça gözlemlenen yılkı atları , en son Manisa’nın Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi’ndeki yeşil alanlarda otlarken görüldü.
Sabah saatlerinde otlanan 7 yılkı atına , sokak köpekleri de eşlik etti.