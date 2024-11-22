Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 şirketin sermaye artırımına onay verdi. SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 82,8 milyon liralık, Ünlü Yatırım Holding AŞ'nin 2 milyon liralık, Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'nin ise tahsisli sermaye artırım talebini onayladı.

Erdemir Demir ve Çelik Fabrikaları'nın 3,5 milyar liralık, Koza Polyester'in 1 milyar 81 milyon liralık, BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 77 milyon liralık, İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 1,9 milyar liralık, İnfo Yatırım Menkul Değerler'in 732,3 milyon liralık, Kuyaş Yatırım'ın 300 milyon liralık, Hitit Bilgisayar Hizmetleri AŞ'nin 172,5 milyon liralık, Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ'nin 259 milyon liralık, Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii AŞ'nin 75,8 milyon liralık, Matriks Finansal Teknolojiler AŞ'nin 60,3 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımına onay verildi.

Kurulun bedelsiz sermaye artırımını onayladığı şirketler arasında 171,9 milyon lirayla Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret AŞ, 445,7 milyon lirayla Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ, 1 milyar 257 milyon lirayla Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ, 48 milyon lirayla Prizma Pres Matbaacılık da yer aldı.

Otosor Otomotiv AŞ'nin 1 milyar liralık, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 3 milyar liralık, Ünlü Menkul Değerler'in 1,5 milyar liralık, Trive Yatırım Menkul Değerler'in 50 milyon liralık, Türkiye Halk Bankası'nın 40 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

10 ŞİRKETİN KİRA SERTİFİKASI VE VİDMK İHRACI ONAYLANDI

SPK, Fibabanka AŞ Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 10 milyar liralık, Halk Varlık Kiralama AŞ'nin 1,5 milyar liralık, KT Sukuk Kiralama AŞ'nin 5 milyar liralık, Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 3 milyar liralık, Levent Varlık Kiralama AŞ'nin 5 milyar liralık, Vakıf Varlık Kiralama AŞ'nin 30 milyar liralık, Nurol Varlık Kiralama AŞ'nin 500 milyon liralık ve ZKB Varlık Kiralama AŞ ile Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 1'er milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu onayladı.

Aktif Portföy Yönetimi AŞ Koruma Amaçlı Şemsiye Fon, Aktif Portföy Yönetimi AŞ Karma Şemsiye Fon, Foneva Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu, Pardus Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu, RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu, RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu ile RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verildi.

Natura Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin "Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ile "Birinci Enerji Kar Payı Ödeyen Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" kurması talebi olumlu karşılandı.

Allbatross Portföy Yönetimi AŞ, Rota Portföy Yönetimi AŞ, Tacirler Portföy Yönetimi AŞ ve Ziraat Portföy Yönetimi AŞ'nin birer, Azimut Portföy Yönetimi AŞ, Foneva Portföy Yönetimi AŞ ve Nurol Portföy Yönetimi AŞ'nin ikişer gayrimenkul veya girişim sermayesi yatırım fonu kurması ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması talebi onaylandı.

49 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ KARARI

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 49 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.