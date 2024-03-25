SPK bir şirketin halka arzına izin verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son dönemdeki kontrollü halka arz politikasını sürdürerek, bu hafta gerçekleştirdiği toplantıda IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin halka arz başvurusuna onay verdi. Bu karar, şirketin yüzde 20 hissesinin Ak Yatırım aracılığıyla halka arz edilmesine olanak tanıyacak.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş., halka arz sürecinde toplamda 369.565.717 TL değerinde sermaye toplamayı hedefliyor. Bu miktarın 226.986.323 TL’lik kısmı şirketin sermaye artırımından, 142.579.394 TL’lik kısmı ise mevcut ortakların hisse satışından elde edilecek.

Halka arz edilecek hisselerin, yatırımcılara geniş bir yelpazede sunulması ve şirketin enerji sektöründeki büyüme planlarını desteklemesi bekleniyor.

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Bu halka arz, yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren IC Enterra’nın, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımları genişletme ve bu alandaki varlığını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Şirketin bu adımı, aynı zamanda yatırımcılar için yeni fırsatlar sunarak, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini ortaya koyması açısından da önem taşımaktadır.