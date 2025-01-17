SPK'dan 3 şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Dünya Varlık Yönetim AŞ, Destek Finans Faktoring AŞ ile Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Dünya Varlık Yönetim AŞ'nin 38,44 liradan, Destek Finans Faktoring'in 46,98 liradan, Mopaş Marketçilik Gıda'nın 35 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

DÜNYA VARLIK YÖNETİM’İN HALKA ARZI

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Dünya Varlık Yönetim'in 185 milyon 8 TL olan sermayesinin 217 milyon 600 bin 8 TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 32,6 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Vector Holdings S.à.r.l.’nin sahip olduğu 28 milyon 600 bin 350 TL ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) sahip olduğu 3 milyon 999 bin 650 TL nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 65,2 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

Fazla talep gelmesi halinde mevcut ortaklardan Vector Holdings'in sahip olduğu 11 milyon 440 bin 140 TL ve EBRD'nin sahip olduğu 1 milyon 599 bin 860 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 13 milyon 40 bin TL nominal değerli (B) grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. 1 TL nominal değerli paylar 38,44 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

DESTEK FİNANS FAKTORİNG’İN HALKA ARZI

Destek Finans Faktoring'in 250 milyon TL olan sermayesinin 333 milyon 333 bin 333 TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 83 milyon 333 bin 333 TL payın halka arzı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 46,98 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

MOPAŞ MARKETCİLİK’İN HALKA ARZI

Mopaş Marketcilik'in 230 milyon TL olan sermayesinin 273 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 43 milyon TL pay ile mevcut ortakları Fatma NarmanN Ülkü’nün sahip olduğu 2 milyon 903 bin 258 TL nominal değerli B grubu paylar, Abdülmecit Demirer’in sahip olduğu 2 milyon 374 bin 481 TL nominal değerli B grubu paylar, Selahattin Şen’in sahip olduğu 1 milyon 676 bin 610 TL nominal değerli B grubu paylar, Haci Ferşat Narman’ın sahip olduğu 1 milyon 450 bin 196 TL nominal değerli B grubu paylar, Zekeriya Narman'ın sahip olduğu 1 milyon 421 bin 536 TL nominal değerli B grubu paylar, Haci Mustafa Narman’ın sahip olduğu 1 milyon 308 bin 329 TL nominal değerli B grubu paylar, Haci Dursun Narman’ın sahip olduğu 1 milyon 308 bin 329 TL nominal değerli B grubu paylar, Nedim Kurt’un sahip olduğu 924 bin 285 TL nominal değerli B grubu paylar, Eyüp Narman’ın sahip olduğu 366 bin 848 TL nominal değerli B grubu paylar, Mahmut Celal Seyrek’in sahip olduğu 217 bin 816 TL nominal değerli B grubu paylar, Solmaz Şen’in sahip olduğu 94 bin 578 TL nominal değerli B grubu paylar, Murat Selçuk Şen’in sahip olduğu 94 bin 578 TL nominal değerli B grubu paylar, Serpil Tuba Şen’in sahip olduğu 94 bin 578 TL nominal değerli B grubu paylar ve Mehmet Serkan Şen’in sahip olduğu 94 bin 578 TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 57 milyon 330 bin TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 35,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak .