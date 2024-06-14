SPK'dan Acun Ilıcalı için 600 milyon liralık karar

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan halka arzlara onay. Kurul, Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi AŞ'nin pay başına 30 liradan ve Efor Çay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 14,50 liradan ilk halka arzını onayladı.

ACUN ILICALI'NIN TV8 BORÇLANMA ARACI İHRACINA ONAY

SPK'dan Acun Ilıcalı'nın TV8'ne 600 Milyon lira tutarındaki borçlanma aracına onay...Kurul, Çan2 Termik AŞ'nin 7 milyon lira tutarındaki bedelsiz pay ihracına onay veren Kurul, Turkrent Operasyonel Kiralama AŞ'nin 250 milyon lira, Q Yatırım Bankası AŞ'nin 500 milyon lira, ve Destek Yatırım Bankası AŞ'nin 250 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurularına onay verdi.

Bir kritik onay da Acun Ilıcalı için çıktı. Ilıcalı'nın sahibi olduğu Tv8 Tv Yayıncılık AŞ'nin 600 milyon lira borçlanma aracı ihracına onay verdi.

KİRA SERTİFİKASI

Kurul ayrıca iki şirkete kira sertifikası ihracını kararlaştırıldı. Kurulun verdiği kararla, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 650 milyon lira ve Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 500 milyon liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını ihraç edebilecek.

Kurul, RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ Larinda Smart Energy Technology Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Ziraat Portföy Yönetimi AŞ Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Tera Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Tera Portföy Yönetimi AŞ Değişken Şemsiye Fonu ve Tera Portföy Yönetimi AŞ Borçlanma Araçları Şemsiye Fonunun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini olumlu karşıladı.

SUÇ DUYURULARI VE İDARİ PARA CEZALARI

Sermaye Piyasası Kurulu 21 internet sitesinin erişiminin engellenmesi için hukuki işlem başlattığını duyurdu. Nedeni ise kaldırıaçlı işlem yapmak. Bu arada Kurul, Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ (SANFM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 5 kişiye, toplam 4 milyon 539 bin 920 lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti.