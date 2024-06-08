SPK'dan iki şirketin sermaye artırım başvurusuna onay

Sermaye Piyasasi SPK bülteninde yayınlandı, iki şirketin bedelli veya bedelsiz sermaye artırım başvurusuna onay çıktı.

SPK bültenine göre, kurul, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 105 milyon lira bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Şekerbank'ın 640 milyon lira bedelli sermaye artırımı başvurusu da vize verildi.

SPK bülteninde yer alan diğer bilgiler göre,Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 250 milyon lira, Akdeniz Faktoring AŞ'nin 200 milyon lira ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin 60 milyar lira borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay çıktı.

İKİ ŞİRKETE KİRA SERTİFİKASI ONAYI

Sermaye Piyasası Kurulu, ayrıca Nurol Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık kira sertifikası ihracını onayladı. Bunun yanında Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 3 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç etmesine olanak verildi.

SUÇ DUYURULARI VE İDARİ PARA CEZALARI

SPK bazı şirketlere de pay piyasalarındaki işlemleri nedeniyle para cezası kesti. Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret AŞ (KRSTL) pay piyasasındaki işlemlerinden dolayı yapılan incelemede 17 kişiye, toplam 24 milyon 885 bin 717 lira ceza verilmesini kararlaştırdı. SPK, Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KAPLM) gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda da 4 kişiye toplam 31 milyon 165 bin 381 lira 56 idari para cezası uygulanmasına hükmetti. SPK'dan ayrıca 29 kişi hakkında suç duyurusu kararı çıktı. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsanında yapılan incelemede 29 kişiye ve 21 ayrı internet sitesi içerik sağlayıcısına suç duyurusu bulunulmasını kararlaştırdı.