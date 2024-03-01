SPK'dan yatırım fonlarında büyük değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre serbest fonlar, portföy ve işlem sınırlamalarına tabi olmaksızın fonun KAP sayfasında yer alan yatırım stratejileri ve limitler dahilinde yatırım yoluna gidebilecek.

YABANCI FONLARA İZİNSİZ GİRİŞ YOK

SPK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan önemli bir değişiklik ise serbest fonların portföylerine alacağı yabancı fonlar ilgili otoriteden izine tabi olması olarak kayıtlara geçti. Fon alacak kuruluşların adları bundan sonrak KAP'ta yer alacak. Hangi ülkelerde kurulu fonların portföye alınabileceğine fonun KAP sayfasında ilan edilen yatırım stratejisinde yer verilecek ve serbest fonların portföylerine alınacak yabancı fon paylarına ilişkin kısıtlamalar getirilebilecek.

Serbest fonların portföyüne türev araçların yanı sıra swap sözleşmeleri de dahil edilebilecek. Serbest fonların portföylerinde yer alan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan risklere ilişkin limitlere fonun KAP sayfasında yer verilecek. Limitlerin aşılması halinde ise kurucunun yönetim kurulu tarafından limitlere uyumun sağlanması amacıyla gerekli tedbirler alınacak ve fonun KAP sayfasında ilan edilecek.