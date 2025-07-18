S&P/NZX 50 Endeksi'nde yükseliş sonlandı: Haftayı kâr realizasyonlarıyla kapattı

Yeni Zelanda borsasında işlem gören S&P/NZX 50 endeksi, Cuma gününü yüzde 0,2’lik hafif bir düşüşle 12.880 puanda tamamladı. Bu düşüş, endeksin son üç gündür süregelen yükseliş serisini sona erdirdi. Önceki gün beş ayın zirvesine ulaşan endekste yaşanan bu geri çekilmenin temel nedeni yatırımcıların kısa vadeli kazançlarını realize etmeye başlaması oldu.

Bu düşüşe rağmen, endeks haftalık bazda yüzde 1,5’lik bir artış kaydederek pozitif performansını korudu. Ancak haftanın son gününde yaşanan bu duraklama, piyasa oyuncularının gelecek hafta başında açıklanacak ekonomik veriler öncesi daha temkinli bir pozisyon almaya yöneldiğini gösterdi.

TÜFE MERCEK ALTINDA

Öte yandan, ABD’de açıklanan ekonomik veriler, ülke ekonomisinin dirençli yapısını ortaya koyarken, Donald Trump döneminde uygulanan gümrük vergilerine rağmen pozitif seyreden büyüme sinyalleri dikkat çekti.

Yeni Zelanda’da ise gözler Pazartesi günü açıklanacak olan ikinci çeyrek Tüketici Fiyat Endeksi verisine çevrilmiş durumda. Ekonomistler yıllık TÜFE’nin yüzde 2,5’ten yüzde 2,8’e çıkmasını bekliyor. Bu artışın temel nedenleri arasında gıda ve elektrik fiyatlarındaki yükseliş gösteriliyor.

Ancak çekirdek enflasyondaki olası yavaşlama, ülkenin merkez bankasına Ağustos ayında faiz indirimine gitme yönünde alan bırakabilir. Piyasa oyuncuları da bu beklentiyle temkinli bir izleme sürecine girmiş durumda.

BÜYÜK ŞİRKETLER ENDEKSE BASKI UYGULADI

Endeksin Cuma günü zayıf kapanmasında bazı büyük ölçekli hisselerin değer kaybetmesi etkili oldu. Telekom devi Spark NZ yüzde 1,75, enerji firması Meridian Energy yüzde 1, Auckland Uluslararası Havalimanı yüzde 1,5 ve sağlık ürünleri şirketi Ebos Group ise yüzde 1,1 oranında değer kaybı yaşadı.

Bu hisselerdeki gerilemeler, endeksin genel görünümünü aşağı çekti. Analistler, bu tip kâr satışlarının olağan olduğunu ve özellikle yüksek seviyelere ulaşılan dönemlerde yatırımcıların pozisyonlarını gözden geçirdiğini belirtiyor.

Yeni Zelanda borsası, haftaya enflasyon verileri ve merkez bankası beklentileri ile yön arayacak. Yatırımcıların temkinli yaklaşımı kısa vadede devam edebilir.