Spor Bakanı Aşkın Bak Malatya'da

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya Valiliği'ni ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Bak, valiliğe gelişinde Malatya Valisi Seddar Yavuz ve il protokolü tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Bak, Vali Yavuz ile makamında bir süre görüştü.

Bakan Bak, daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek burada Belediye Başkanı Sami Er'den kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Bak'a ziyaretleri sırasında AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan da eşlik etti.