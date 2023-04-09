9 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Spor salonunda sauna yangını. Yangın soyunma odalarına sıçradı

Spor salonunda sauna yangını. Yangın soyunma odalarına sıçradı

Fitness salonunda kadın soyunma odası ve sauna kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını hızla kontrol altına aldı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 22:56
Takip Et

Spor salonunun saunasında yangın çıktı

Spor salonunda sauna yangını. Yangın soyunma odalarına sıçradı
+
Aa
-

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde fitness salonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Kadın soyunma odası ve sauna kısmından başlayan yangının sebebi henüz bilinmezken fitness salonunda maddi hasar meydana geldi. Yangın neticesinde kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken,

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
1
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
2
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
3
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
4
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
5
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
6
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
7
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
﻿Beşiktaşlı futbolculardan Tayyip Talha'ya destek
﻿Beşiktaşlı futbolculardan Tayyip Talha'ya destek
﻿Beşiktaşlı futbolculardan Tayyip Talha'ya destek
﻿Spor salonunda sauna yangını. Yangın soyunma odalarına sıçradı
﻿Spor salonunda sauna yangını. Yangın soyunma odalarına sıçradı
﻿Spor salonunda sauna yangını. Yangın soyunma odalarına sıçradı
﻿Ne Rizespor'a ne de Erzurumspor'a yaradı. Turgay Beşyıldız yazdı
﻿Ne Rizespor'a ne de Erzurumspor'a yaradı. Turgay Beşyıldız yazdı
﻿Ne Rizespor'a ne de Erzurumspor'a yaradı. Turgay Beşyıldız yazdı
﻿Aboubakar: Sıra Trabzonspor'da
﻿Aboubakar: Sıra Trabzonspor'da
﻿Aboubakar: Sıra Trabzonspor'da
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.