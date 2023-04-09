﻿Spor salonunda sauna yangını. Yangın soyunma odalarına sıçradı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde fitness salonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Kadın soyunma odası ve sauna kısmından başlayan yangının sebebi henüz bilinmezken fitness salonunda maddi hasar meydana geldi. Yangın neticesinde kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken,
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.