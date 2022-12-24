Hatay'da kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında Hatayspor, Yeni Hatay Stadyumu'nda Giresunspor'u konuk etti.
Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Hatayspor'un golünü 75.dakikada Bertuğ Yıldırım atarken, Giresunspor'un golünü 87.dakikada R. Bajic kaydetti.
Bu sonuçla Giresunspor 16 puanla 13.sırada yer alırken, Hatayspor 15 puanla 14.sıraya yerleşti.
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