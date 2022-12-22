Dünya Kupası arasından sonra Spor Toto Süper Lig'de 15.hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de 15.hafta bugün başlıyor.
Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...
CUMA:
Süper Lig'de 15.haftanın perdesi Ümraniyespor Başakşehir maçı ile açılacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Mirza Şeker değerlendirecek.
CUMARTESİ:
Cumartesi günü derbi heyecanı yaşanacak.
Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Fatih Saboviç ve Turgay Beşyıldız değerlendirecek.
PAZAR:
Pazar günü sizleri 3 karşılaşma bekliyor olacak.
Günün ilk maçında Adana Demirspor Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Maç saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Faruk Malik değerlendirecek.
Saatler 16.00'yı gösterdiğinde Beşiktaş, Gaziantep'e konuk olacak. Maçın tüm kritiklerini Gürel Yurttaş yapacak.
Haftanın kapanış maçında Galatasaray ile İstanbulspor karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Sedat Kaya değerlendirecek.
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