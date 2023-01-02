Spor Toto Süper Lig'de 17.hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de 17.hafta yarın başlıyor.

Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...

SALI:

Haftanın açılış maçında Ümraniyespor, evinde Hatayspor'u konuk edecek. Saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Mirza Şeker değerlendirecek.

Saatler 20.00'yi gösterdiğinde ise Antalyaspor ile Fenerbahçe mücadele edecek. Maçı Fatih Saboviç değerlendirecek.

ÇARŞAMBA:

Çarşamba hübü Karagümrük, Kayserispor deplasmanına çıkacak. Saat 17.00'de başlayacak maçı Faruk Malik değerlendirecek.

Lider Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Maç saat 20.00'de başlayacak. Sedat Kaya mücadeleyi değerlendirecek.

PERŞEMBE:

Haftanın kapanış maçlarında Trabzonspor, Giresunspor ile oynayacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Turgay Beşyıldız yazacak.

Saat 20.00'de başlayacak bir diğer karşılaşmada ise Adana Demirspor, evinde İstanbulspor'u konuk edecek. Maçı Gürel Yurttaş değerlendirecek.