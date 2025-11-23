Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçta 2. yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-2 mağlup etti ve Fenerbahçe derbisi öncesi sürprize izin vermedi. Usta isimler de bu mücadeleyi değerlendirirken, Galatasaray'ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a methiyeler düzdüler.

İşte o yazılardan öne çıkanlar:

'ICARDI VE BARIŞ ALPER YILMAZ'

"Gençlerbirliği ligin topla en az oynayan, en fiziksel, en mücadeleci, en temaslı takımlarından biri. Alkaralar’ı bu stratejilerinden dolayı da suçlayamayız, kadro kalitelerinin elverdiği oyun bu. Milli maç arası öncesi Başakşehir karşısında özellikle ikinci yarıda bir savunma dersi vermişlerdi. Başakşehir 45 dakika boyunca topa yüzde 80 sahip olmuş ancak çok az net fırsatla bitirmişti müsabakayı. Dün Galatasaray karşısına da adeta Başakşehir maçının devamı gibi çıktılar. Dün Seyrantepe’de ilk 45’te Gençlerbirliği “4+5” ikili sıkı bir hatla karşıladı Galatasaray’ı. Merkezden neredeyse hiç fırsat vermedi. Ancak Galatasaray iki kanattan da yerden ortalarla pozisyonlar yarattı Ankara ekibinin kalesinde. İlk devrede hem Lemina, hem de Singo’yu sakatlığa kurban vermelerine, isteksiz Yusuf Demir’le adeta 10 kişi oynamalarına rağmen 18 şut attılar. Rakip ceza alanında 31 kez topla buluştular. İki kez direğe takıldılar. Galatasaray’ın hava toplarında usta olan Gençlerbirliği savunmasına karşı yerden kanat ortalarıyla oynaması doğru tercihti. İcardi oyuna girdikten sonra bu doğru tercihten ürün de almayı başardılar. 1-0’dan 3-1’e getirdiler skoru. Bu bölümün yıldızları oyuna girdikten sonra ceza alanına anlam katan İcardi ve sol koridoru çok etkili kullanan Barış Alper Yılmaz’dı."

(Uğur Meleke/Hürriyet)

'BARIŞ'I YUHALAYANLAR ÖZÜR DİLESİNLER'

"İlkay ile birlikte G.Saray ritmini buldu. İlk yarıda varlık gösteremeyen Sane bile kendine gelip etkili olmaya başladı. İcardi ve İlkay hamlesi, G.Saray'ın geriden gelmesini ve zaferi elde etmesini sağladı. Özellikle İcardi'nin attığı gol, kalite kokuyordu. Tam bir golcü vuruşuydu. Uzun süreden sonra oyuna dönen İlkay; sakinliği ve aklıyla G.Saray'ın etkili paslar yapmasını sağlarken güzel oyununu da güzel bir golle süsledi. Barış Alper'i alkışlıyorum! Onu tribünlerde yuhalayanı bir kez daha kınıyorum. Zorlu bir İspanya milli maçı oynamasına rağmen milli takımdan gelen yabancıların patır patır sakatlandığı dönemde Barış'ın ne kadar iyi bir profesyonel olduğuna, yürekten oynadığına, tekmeye kafa soktuğuna ve G.Saray'ın kazanması için müthiş mücadele ettiğine tüm Galatasaraylılar şahit olmuştur. Barış'ı yuhalayanlar şimdi önünde diz çöküp özür dilemelidir."

(Levent Tüzemen/Sabah)

'BARIŞ BÜYÜK FARK YARATTI'

"Galatasaray’da Osimhen’in sakatlığı, Icardi’nin ailevi sorunları sebebiyle 10 gündür idman yapamaması, Eren’in hak mahrumiyeti cezası derken Fenerbahçe derbisine yaklaşılırken Okan Buruk’un eli gittikçe zayıflamış görünüyordu. İİlk yarıda Lemina ve Singo’nun sakatlanarak oyundan çıkmaları da üstüne eklendiğinde kabus senaryosu belirmeye başlamıştı. Ta ki Icardi girip, Barış sola geçene kadar. Barış ikinci yarıda büyük fark yarattı. Arkasında oynayan Kazımcan’ı oyuna kattı, Icardi’yi yükseltti, golünü attı, İİlkay’a asistini yaptı. Dün gece adeta ‘Alper’in Galatasaray taraftarıyla ‘Barış’ maçı oldu. Barış için işler bu kadar iyi giderken rakip 10 kişi kalmasına rağmen yenen gol, ilk yarıda verilen sakatlar, derbi öncesi Sallai’nin kırmızı kart cezalısı duruma düşmesi Okan Buruk açısından işleri zora sokuyor gibi görünüyor."

(Serkan Akcan/Fanatik)

'GALATASARAY SAVUNMASI BÜYÜK HATALAR YAPTI'

"Oyuna Lemina yerine sonradan dahil olan Yusuf, ikinci yarıya başlamadı. Yerine İlkay sahadaydı. İlkay oynayacak durumda ise maça o başlar. Okan Buruk yine yanlışı doğruya çevirmişti. Icardi ve Barış’ın arka arkaya attığı goller ile geri dönmüştü Galatasaray. İyi paslar ve çabuk ataklara dayanamamıştı konuk ekip. Gençlerbirliği, ani ataklarla 2. golü bulacakken, kalesinde 2 gol üst üste gördü. Yenen 2 golün ardından bir de eksik kalınca şansı iyice azaldı Gençlerbirliği’nin. Akşamın başarılı ismi Barış, üçüncü golü İlkay’a attırmıştı. Metehan’ın golü Gençlerbirliği’ni umutlandırdı ama süre yetmedi. Galatasaray savunması dün akşam büyük hatalar yaptı. Sallai’nin kırmızısı derbi öncesi Okan Buruk’u üzdü. Takımda sinyaller iyi değil."

(Ercan Taner/Sözcü)