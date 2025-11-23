Süper Lig lideri Galatasaray, 13. haftada konuk ettiği Gençlerbirliği'ni zorlansa da mağlup etti. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Cimbom, heyecan dolu maçı 3-2 kazandı. beIN Trio ekibi, bu mücadelede tartışılan pozisyonları değerlendirirdi.

İşte Trio ekibinin yorumları:

21.DAKİKA TORREIRA'NIN FAULÜ

21. dakikada Torreira'nın müdahalesinde faul var mı? Faul doğruysa kart olur mu?

Deniz Çoban: Gençlerbirliği oyuncusunun sırtı kaleye dönük. Döndüğünde de ceza sahasına yandan giriyor ama oyuncu dağılımı konusunda net bir orta yapıp etkili olur yorumu yapılacak pozisyon değil. Sadece dikkatsiz hareketten faul verilir, fazlası olmaz.

Bahattin Duran: Faul doğru, kart düşünülmez.

Bülent Yıldırım: Gençlerbirliği oyuncusunun arkası dönük, öncesinde hakim olsa, Torreira'nın sağına veya soluna atıp yüzü dönük gitse umut vaad eden atak olur. Bir faulden fazlası olmaz.,

NOT: Tüm görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

THALISSON'UN SAKATLIĞI VE KAZIMCAN POZİSYONU

Deniz Çoban: Maç kontrolü tam da burada lazım bir hakeme. Oyuncuların iyi niyeti, sakin tavrı, hakeme ve oyuna saygıları maçı çığrından çıkartmadı. Bir oyuncu başından sakatlanmışsa oyunu durdurursun. Oyuncunun başından sakatlandığından habersiz. Yerde yatan oyuncu savunmacı, ofsaytı bozacak durumda. Belki oradan bir kaos çıkacak. Gençlerbirliği oyuncusuna top geçince oyunu durdur, Galatasaray'a geçince top durdurma şansı kalmıyor. Bir oyuncu daha sakatlandı. Oraya gitmedi, Galatasaraylı oyuncu gitti ve gerginlik çıktı. Vurma, hakaret olabilir, daha büyük gerginlik olabilir ama otorite orada değil. Doğru olan tek şey iki oyuncunun sarı kart görmesi. Hakem burayı yönetemedi.

Bahattin Duran: Sarı kartlar engellenebilirdi. Nasıl? Sahada iş birliği iyi çalışsaydı. İyi iş birliği şöyle olur, 4 hakem var, 'hocam arkanda bir oyuncunun kafasına top geldi, hemen oraya bak' dersin. En kötüsü şu, sahada hakemsiniz, yardımcılarınızdan bilgi almamışsınız, yerde yatan takımın görevlileri, masörü, doktoru diyor ki 'hocam beni bırak, oyuncu yerde yatıyor arkada' diyor. Sarı kartlar doğru.

Bülent Yıldırım: Hakemin yönetebildiği bir şey var mı! Doktorlar 'arkada yatan var, gitmem lazım' diyor. Hakem sonra görüyor. 'Gir haydi gir' diyor. Sarı kartlar sonuçtan doğru. Oğulcan yerde kalınca oyun bozulmaya başladı. Orta yapıldı, Thalisson kafaya darbe aldı, oyunu durdur. Kulağına gelmiş olabilir, beyin sarsıntısı yok dedin, tamam. Ancak görmedi, sağlıkçı gösterince gördü. Hocam görecek. Maçta olan hiçbir şeyin farkında değil bu hakem. Farkınsa olsa top Thalisson'un başına vurunca, düdüğü çalacaksın. Adam ensesine, kulak dibine topu yedi. Top Gençlerbirliği'ne gelince durdur bari. Düdüğü çal. Sonra top Galatasaray'a geçti. Ofsayt riski, problemi olabilirdi. Sonra Gençlerbirliği oyuncusu topu taca attı. Yaklaşık 30 saniyelik süreçte hakem ekibi farkında değil. Herkes Ozan Ergün'ün arkasında yatan oyuncuyu işaret etti. Sonra kaos!

45+2 BARIŞ ALPER PENALTI POZİSYONU

45+2. dakikada Barış Alper'in yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu, penaltı gerekir mi?

Deniz Çoban: Bütün açılarını izledim. Barış Alper'e Thalisson'un topuğuyla hamlesi var. Etkili basma, oyuncuyu etkileyecek bir basma olarak göremedim. Sıyırıp yere bastı. Hakem tespit etse sahada, penaltı verse 'hayır' demezdim. Bu haliyle VAR konusu değil, bana penaltı gibi gelmedi. Hakemin kararına saygı duyuyorum.

Bahattin Duran: Hakemin kararına saygı duyuyorum. Çözülmesi zor pozisyon. VAR'ın karışacağı pozisyon değil. Hakem için zor. Benim için pozisyon penaltı. Gerçekten zor pozisyon. Bu gördüğüm açıyla penaltı diyorum. VAR müdahalesi olmaz.

Bülent Yıldırım: Bütün izlediğimiz açılarda penaltıya bizi götüren tek açı bu. Gecikmiş ve tam kavrayıcı basma değil. VAR devre dışı. Bu pozisyon üst düzey bir hakem için de zor ama yakalanabilir. Ben bunun penaltı olduğunu düşünüyorum. Top gittikten sonra Thalisson ayağı görüp basıyor. Sahadaki hakem vermeliydi, VAR karışamaz.

59. DAKİKA THALISSON 2. SARI KART

59. dakikada Thalisson'a gösterilen ikinci sarı kartta hakemin kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Kontrolsüz hareket net. Hakem için de öyle ki önce avantaj verip sonra Thalisson'u ihraç etti. Bu pozisyonun avantaja bırakılması için bariz gol şansı olması lazım. Ancak, Thalisson'un sarı kart var. Bu hareketin de karşılığı çok net ikinci sarı kart. Oyunu hemen durdurmalıydı. Thalisson'u o anda ihraç etmeliydi. Bu pozisyonun avantajı olmaz.

Bülent Yıldırım: Bariz gol şansı, hemen akabinde gol olma durumu yoksa herkes yerleşikken, umut vaad eden atak olsa bile oyun devam etmez, avantaj oynatılmaz. Çok büyük hakem yanlışı. Oyun kurallarında var, 'Açık bir gol atma şansı yoksa, ciddi faullü oyun, şiddetli hareket veya ikinci ihtar durumlarında avantaj uygulanmamalıdır.' deniyor. Çünkü, avantaj uyguladığınızda akabinde bambaşka sıkıntılar olabiliyor. Bir oyuncunun kontrolsüz kayması, illa alsın vursun ezsin diye bir şey yok. Sarı kartı olan oyuncu kontrolsüz faul yapıyor. İkinci sarı kartta şüphe yok.

Deniz Çoban: Avantajı oynattın, Thalisson gidip çizgiden topu çıkardı. O yüzden oyun kuralları zaten oynatma diyor. Bu seviyede atlanmamalı. İkinci sarı kart doğru. Oyuncu kontrolsüz şekilde kayıyor. Galatasaraylı oyuncu kanada pas veriyor, koşu yapıyor ve oyuncu düşürülüyor. Net.

62. DAKİKA GÖKTAN'IN SALLAI'YE HAREKETİ

62. dakikada Göktan'ın Sallai'ye faulünde kırmızı kart gerekir mi, VAR'ın devreye girmemesi doğru mu?

Bahattin Duran: Bu pozisyon net kırmızı kart. Sallai'yi gördü, daha kontrollü olması gerekiyordu. İki ayağı birden havada. Sallai'nin ayağı esnedi. Pozisyon çok net kırmızı kart. VAR içinde yeterli kanıt var.

Deniz Çoban: Sonuçları düşünerek hareket etmelisiniz. Rakibin sağlığını düşünmek zorundasınız. Kırmızı kart çok net. Uçarak gidip vurdu. Ayağını kıs, bük bari.

Bülent Yıldırım: IFAB'ın açıklamasında 'Bir müdahalede veya mücadelede dikkatsiz, kontrolsüz veya aşırı güç kullanılırsa bu bir ihlaldir ve topla temas olup olmaması önemli değildir.' denir. Bitti. Topla oynamış olmak, oynamayı başaramamış olmak, az veya çok oynamış olmak değiştirmez. Müdahale veya mücadele dikkatsizlik, kontrolsüzlük, aşırı güç kullanma var mı? Senin niyetin iyi ve düzgün olsun, rakibin sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturdun mu, oluşturdun. Geçmiş olsun. Çok net kırmızı kart.

86. DAKİKA ONYEKURU POZİSYONU

86. dakikada Onyekuru için kalkan ofsayt bayrağı doğru mu?

Bahattin Duran: Maçta hakemlerin en büyük hatalarından biri. Bence ofsayt yok. Onyekuru topu alıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ofsayt yok. Hakem de faul çaldı. Diyelim faul, pozisyon karşı karşıya, bırak bitsin pozisyon. Çok yanlış. Daha büyük bir yanlış da yardımcı hakemi gösterip 'ofsayt' dedi. Hangisi, faul mü, ofsayt mı? Birisi direkt, birisi endirekt vuruş. Burada ofsayt veremezsin, faul varsa verirsin.

Deniz Çoban: Katılıyorum. Yönetim anlamında büyük sıkıntı. Burada asıl problem, düdük zamanlaması vs dışında. Faul düdüğü çalıyor, kendi çaldığı düdüğe güvenmeyip ofsaytı gösteriyor.

Bülent Yıldırım: Ofsayt olup olmadığı bir pozisyonu hakem oynatmak zorunda. Bariz gol şansı olacak pozisyon devam ettirilmeliydi.

90+1. DAKİKA SALLAI'NİN KIRMIZI KARTI

90+1. dakikada Sallai'ye gösterilen kırmızı kart doğru mu?

Bülent Yıldırım: Sallai top için yaptı ama rakibin kafasına tabanıyla müdahale yaptı. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Asensio pozisyonuyla aynı değil bu. Rakibini görüyor Sallai, hiç fark etmez. Rakibin sağlığını ciddi şekilde riske attı. Bu kadar basit.

Deniz Çoban: Fenerbahçeli Asensio'nun pozisyonuyla aynısı deniyor ama aynısı değil. Burada tartışma yok. Kırmızı kart. Yüzde yüz doğru kırmızı kart. Hakemin sahada bunu görmesi, değerlendirmesi lazım.

Bahattin Duran: Top kafayla oynama mesafesinde. Kırmızı kart kararı doğru. Hakem buna faul bile vermedi.