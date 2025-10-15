Türkiye ile Gürcistan, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kocaeli'de karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi A Milli Takım, muhteşem bir oyunla 4-1 kazandı. Usta kalemler, bu maçı bugünkü köşelerinde değerlendirdi.

İşte o yazılardan öne çıkanlar;

"GOL YAĞMURU YAŞATTIK"

Bulgaristan maçından sonra Gürcistan maçında da gol yağmuru yaşattık. İspanya karşısında aldığımız ağır yenilgiye isyan ediyordu futbolcularımız. Oyuna karakter koymak böyle bir şey işte. Farkı yakalayınca biraz durduk. O zaman da gol yemek kaçınılmaz oldu. Golü bulan Gürcistan hırslanmıştı ama onlar için artık çok geçti. Dün gece yine rahat kazandık. 24 yıl sonra Dünya Kupası’na mutlaka katılmalıyız. O kupada iz bırakacak oyunculara sahip bir takımız.

(Ercan Taner/(Sözcü)

"GÜRCÜLERİ SAHADAN SİLDİK"

Dünya Kupası için Kocaeli'nde final maçına çıktık. Rakibimizin de bu maç son şansıydı. Gürcü takımının fiziksel ve sert bir takım olduğunu düşündüğümüz de özellikle ön bölgede de son derece yetenekli oyunculara sahip oldukları için zor bir maç olduğunu düşünüyorduk. Ama Bizim Çocuklar maça öyle bir başladılar ki resmen Gürcüleri sahadan sildik. Görev alan her oyuncumuz müthiş mücadele etti. Her topa sanki final topuymuş gibi yüzde 100'leri ile girip kalitemizle de skoru yakaladık.

(İlker Yağcıoğlu/Takvim)

"ÇILGIN TÜRKLER"

Gürcistan’ı 4-1’le geçen Bizim Çocuklar, Kocaeli’nde adeta gençlik rüzgârı estirdi. Kenan, Yunus, Arda ve Eren’in sürekli artırdığı tempoyla oynanan baskılı futbol, “Çılgın Türkler” mottosunu yeniden canlandırdı. Merih’in iki golle katkı verdiği bu galibiyet, sadece skor değil, yarattığı enerjiyle de alkışı hak etti. Tribün desteği ve Bulgaristan maçının morali birleşince Play-Off’lara 180 dakika kala umut veren bir tablo ortaya çıktı. “Bizim Çocuklar” eğer böyle oynarlarsa uzatmalı da olsa 2026 Dünya Kupası’na adlarını yazdırırlar.

(Arif Kızılyalın/Cumhuriyet)

"ÜZÜLMEMİZ GEREKEN TEK ŞEY..."

Kocaeli'deki atmosfer tam bir volkan gibi patladı, taraftar müthiş ötesiydi! Goller geldikçe daha da coştular; tezahüratlar, bayraklar, meşaleler, gösteriler… Adeta bir kale duvarı örmüşlerdi Ay-Yıldızlı takıma, Gürcistan nefes bile alamadı.. Bu zaferin bir numaralı kahramanı oldular. Hiç susmadılar. Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu, Fenerbahçeli herkes oradaydı. İşte bu bizim özlediğimiz tabloydu. Helal olsun Kocaeli'ye… Sonuca gelirsek final niteliğinde bir maçı kazandık, dokuz puana ulaştık. Artık play-off %95 cebimizde. Mutlu olmamız için sebepler çok, üzülmemiz gereken tek şey ise Konya'da İspanya'dan yediğimiz fark. Harika takımımıza bakınca İspanya maçının sonucuna insan daha çok üzülüyor.

(Murat Özbostan/Sabah)