Sportif direktör VAR odasını bastı. Oturduğu yerden hışımla fırladı

Brezilya Ligi’nin 34. haftası karşılaşmasında Gremio ile Corinthians karşı karşıya geldi. Mücadeleye, Corinthians ekibinin sportif deirektörü Alessandro damga vurdu.

İki takım arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında São Paulo ekibi, Matheus Bidu'ya verilmeyen penaltıdan şikâyetçi oldu.

ÖNCE İNCELEDİ SONRA KIRMIZI VERDİ

Ardından Bruno Méndez, Besozzi'ye sert faul yaparak oyundan atıldı ve takım bir kişi eksik kaldı. Hakem önce Corinthians'ın defans oyuncusuna sarı kart verdi, ancak VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gösterdi.

VAR ODASINI BASTI

Video hakem, olası cezayı içeren hareketin incelenmesini önermedi. Corinthians yöneticileri bu duruma sinirlendi ve VAR odasının bulunduğu yere doğru koşarak kapıyı yumrukladı. Kameralara yansıyan görüntülerde Corinthians yöneticileri ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Olaylı maçı Corinthians, Angel Romero’nun bulduğu golle 1-0 kazandı.