Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre dün, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 474 bin 602 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 19 milyon 829 bin 254 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 352 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 504 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 969 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 734 lira 40 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 267 milyon 988 bin 26 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 267 milyon 208 bin 361 metreküp olarak kayıtlara geçti.