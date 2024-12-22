Spot piyasada doğal gaz fiyatları belli oldu (22 Aralık 2024)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 400 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre dün, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 189 bin 891 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 990 bin 991 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 400 lira 63 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 746 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 20 lira 66 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 780 lira 60 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 230 milyon 934 bin 829 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 230 milyon 882 bin 499 metreküp olarak kayıtlara geçti.