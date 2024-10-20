Spot piyasada doğal gaz fiyatlarında değişiklik

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 182 bin 289 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 267 bin 14 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 892 lira 26 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 604 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 486 lira 87 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 297 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 142 milyon 154 bin 240 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 142 milyon 306 bin 11 metreküp olarak kayıtlara geçti.