Spotify Android'de hata vermeye başladı. Sorun nasıl çözülür

Müzik dinleme platformu Spotify, bazı Android telefonlarda hata vermeye başladı. Kullanıcılar sorunun nasıl çözüleceğini araştırmaya başladı.

Spotify Android'de hata vermeye başladı. Sorun nasıl çözülür

Spotify'a yapılan yeni güncelleme, uygulamanın sürekli hata vermesine sebep oldu. Söz konusu hata X ve Reddit kullanıcıları tarafından gündeme getirildi.

Beta sürümünde yer alan bu sorun farklı Android cihazlarda v8.8.60 sürümünün bu hataya neden olduğu aktarıldı.

SPOTİFY'DAKİ HATA NASIL DÜZELTİLİR

Hatanın düzelmesi için Play Store üzerinden uygulamanın beta programından kaldırılmasının ardından Spotfiy’ı telefondan kaldırmak gerekiyor. Biraz bekledikten sonra Spotify uygulamasını yeniden telefona indirilmelidir.

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