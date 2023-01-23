O teknoloji şirketi de işten çıkarmalara başlıyor

Teknoloji devlerinde (Big Tech) başlayan işten çıkarma furyası her geçen gün büyüyor

Amazon.com, Meta ve Microsoft Corp. ve Twitter son dönemde personel çıkaracağını duyuran en büyük şirketler arasında yer alıyor.

Şimdi de İsveç merkezli müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify'ın da bu hafta işten çıkarmalara başlayacağı öne sürüldü.

Bloomberg'in adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre geçen yıl işe alımları yavaşlatan Spotify'ın kaç kişiyi işten çıkarmayı planladığı ise henüz bilinmiyor. Spotify sözcüsü yaklaşan kesintiler hakkında yorum yapmayı reddetti.

Spotify, Reuters'ın sorularına ise henüz yanıt vermedi.

9 BIN 800 ÇALIŞANI VAR

Spotify, Ekim 2022'de Gimlet ve Parcast podcast birimlerinde görev yapan en az 38 kişinin işine son vermişti. Haziran 2022'de ise Spotify CEO'su Daniel Ek işe alımları yüzde 25 oranında azaltacaklarını açıklamıştı. 2022'nin üçüncü çeyreği itibarıyla Spotify'ın yaklaşık 9 bin 800 çalışanı olduğu biliniyor.