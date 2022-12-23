Spotify'dan spor yapanlara özel güncelleme. Çalma listesi oluşturulacak

Kullanıcılarının deneyimlerini artırmak amacıyla kişiselleştirilmiş öneriler sunan müzik dinleme platformu Spotify, yeni bir özelliği uygulamaya yüklediğini açıkladı. Spor yapan kullanıcılar için geliştirilen yeni özelliğin, egzersiz sırasında dinlenen müziklere göre çalma listesi önereceği ifade edildi. Spotify’ın yeni özellikleri için Apple Watch uygulamasını geçtiğimiz günlerde yenilediğini biliniyor.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Spotify’ın kaynak kodunda ipucu keşfeden tasarımcı Chris Messina, “Uygulamanın antrenman için doğru müziği bulabilmeniz için Apple Sağlık uygulaması entegrasyonunu test ediyor.” ifadelerine yer verildi. Bununla birlikte Messina, yeni özelliğin yakında kullanıcılara sunulacağını tahmin etti.

Konu hakkında açıklama yapan Spotify, “Sağlık verileriniz, Spotify’ın antrenmanlarınızda dinledikleriniz ile ne kadar motive olduğunuzu ortaya çıkaracak. En çok hangi sesin sizi motive ettiğini belirleyip spor yapan kullanıcılarımıza en iyi önerileri sunacağız.” dedi.

Müzik piyasasında daha fazla kişiye ulaşmak isteyen şirket, geçtiğimiz aylarda Spotify Tickets özelliğini de kullanıma sundu. Şirket, kullanıcılarına kendi platformu üzerinden konser bileti satacağını açıkladı. Henüz test aşamasında olan yeni özelliğin 2023 yılında herkes için aktif edileceği tahmin ediliyor.