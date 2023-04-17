Spotify Heardle ara yüzünün kullanımını durdurdu. Kapatılma nedeni belli oldu

Müzik dinleme platformu Spotify, sarkıların kısa kliplerini dinleyerek adını tahmin etme özelliğini sunan Heardle ara yüzünü 5 Mayıs’ta kapanacak.

Spotify Heardle ara yüzünün kullanımını durdurdu. Kapatılma nedeni belli oldu

Kullanıcıların müzik dinleme ve içerik takibi yaptığı Spotify'da bulunan Heardle uygulamasının sonuna gelindiği ifade edildi.

Heardle, günümüzde hala popüler olan kelime tahmin oyunu Wordle’den ilham alıyordu.

Wordle, oyuncuların beş harfli bir kelimeyi tahmin etmesini isteyen ve her gün yeni bir kelime sunan bir oyun. Popüler olmasıyla birlikte birçok muadilinin de geliştirildiğini söylemek mümkündür.

Şarkıların kısa kliplerini dinleyerek adını tahmin etme fırsatı sunan Heardle 5 Mayıs’ta kapanacağının altı çizildi.

HEARDLE NEDEN KAPATILIYOR

Spotify, oyun servislerini kapatma nedenini detaylandırmadı. Ancak temel sebep olarak “popülaritesini korumasına rağmen müzik keşfinde yeni özelliklere odaklanmak” diye tanımladı.

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