Spotify geçtiğimiz günlerde ABD kullanıcıları için abonelik fiyatlarına zam yaptı. Zam haberlerinin ardından Spotify Türkiye aboneliklerine ilişkin fiyatların ne olacağı merak konusu oldu. Peki, Spotify’a zam mı geldi? Sportify fiyatları ne kadar oldu?

Spotify, ABD'nin ardından Türkiye kullanıcılarının Premium üyeliklerine zam yaptı.

Geçtiğimiz günlerde ABD kullanıcıları için fiyat 9,99 dolar olan premium fiyatını 1 dolar artırarak 10,99 dolara çıkarmıştı.

Spotify, bu zamların ardından Türkiye'de de Premium fiyatlarını artırdı.

SPOTİFY ABONELİK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Spotify'da yapılan zamların ardından fiyat listesi ise şöyle

Bireysel: ₺29,99 - ₺39,99

Duo: ₺39,99 - ₺54,99

Aile: ₺49,99 - ₺64,99

Öğrenci: ₺14,99 - ₺21,99