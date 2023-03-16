Spotify'da haftanın en çok dinlenen şarkıları belli oldu

Spotify, her hafta düzenli olarak en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları paylaşmaya devam ediyor.

Simge tarafından söylenen “Aşkın Olayım” şarkısı, 3 milyon 353 bin 395 kez çalınarak Türkiye’de en çok dinlenen şarkı oldu.

Reynmen ve Semicenk’in, 3 milyon 287 bin kere dinlenen “Yana Yana” şarkısı takip etti.

Spotify’ın dünya genelinde en popüler şarkısı TQG oldu. KAROL G ve Shakira’ya ait bu şarkı, 57 milyon 131 bin 424 kez çalındı. İkinci sırada ise Die For You – Remix yer aldı.

TÜRKİYE’DE SPOTİFY’DA EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR

DÜNYA GENELİNDE SPOTİFY’DA EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR