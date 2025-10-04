Spotify’dan ücretsiz kullanıcılar sevinecek

Müzik platformu Spotify, ücretsiz kullanıcılar için dikkat çeken bir güncelleme duyurdu. Artık ücretsiz hesap sahipleri istedikleri şarkıyı seçip çalabilecek.

Daha önce yalnızca çalma listelerinde karışık dinleme yapabilen ve sınırlı sayıda şarkı atlama hakkına sahip olan kullanıcılar, bundan böyle uygulama üzerinden doğrudan şarkı arayabilecek ve sosyal medya üzerinden paylaşılan bağlantıları açabilecek.

ÜCRETSİZ KULLANICILAR ÇOĞUNLUKTA

Spotify’ın temmuz ayında açıkladığı verilere göre, platformun aylık 696 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Bu kullanıcıların 276 milyonu ücretli abone olurken, geri kalan yaklaşık yüzde 60’lık kesim ücretsiz sürümü tercih ediyor.

Şirket, ücretsiz kullanıcıların sınırsız dinleme hakkına sahip olmayacağını da açıkladı.

Spotify’ın TechCrunch’a yaptığı açıklamaya göre, ücretsiz hesaplara günlük belirli bir “isteğe bağlı dinleme süresi” tanımlanacak. Bu süre tamamlandığında eski kural geçerli olacak ve kullanıcılar yalnızca sınırlı sayıda şarkı atlayabilecek. Ancak sürenin ne kadar olacağı hakkında henüz net bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Spotify, Business Insider’ın “reklam deneyiminde değişiklik olacak mı?” sorusuna yanıt vermedi.

Ücretsiz kullanıcılar için getirilen bu yenilikler, şirketin yılın en yoğun reklam dönemine hazırlık yaptığı bir döneme denk geldi. Spotify, temmuz ayında açıkladığı raporda, reklam gelirlerinin özellikle tatil sezonuyla birlikte dördüncü çeyrekte zirveye ulaştığını duyurmuştu.

Aynı rapora göre, platformun ücretli abone sayısı yıllık bazda yüzde 12 artarken, ücretsiz kullanıcı sayısı da yüzde 10,5 yükseldi. Şirketin hisseleri ise son bir yılda yüzde 108 oranında değer kazandı.