Spotify'dan zam kararı. Bir yılda ikinci defa oldu

Dünyanın en popüler müzik platformu olan Spotify, ABD’de fiyatlarına ikinci defa zam yaptı. Geçtiğimiz aylarda zaten dünyanın birçok bölgesinde zam kararı alan şirketin ikinci defa zam yapması kullanıcıları öfkelendirdi.

Şirket, abonelik fiyatlarına yüzde 17 oranında zam yaptığını duyurdu. Yani ABD’deki kullanıcılar önümüzdeki aydan itibaren zamlı ücret ödemek zorunda olacaklar.

Şu anda ABD’de en uygun Spotify üyelik planı 11 dolardan 12 dolara, en pahalı abonelik planı ise 17 dolardan 20 dolara yükseldi. Zammın en çok vurduğu plan Aile planı oldu.

PEKİ TÜRKİYE’DEKİ ABONELİK ÜCRETLERİNE DE ZAM YAPILACAK MI?

Türkiye’de de oldukça popüler uygulamaların başında gelen Spotify, Nisan ayının başında aslında ABD başta olmak üzere İngiltere, Avustralya ve Pakistan gibi ülkelerde zam yapacağını açıklamıştı.

O listede Türkiye yoktu. Bu her ne kadar bir süreliğine iyi bir haber olsa da, bu tarz şirketlerin zam kararlarını alırken kimseye danışmadıkları bilinen gerçek. Şu anda Türkiye’deki fiyatlar şu şekilde:

Öğrenci: 32.99

Bireysel: 59.99

Dua: 79.99

Aile: 99.99