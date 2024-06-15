Sri Lanka büyüdü

Resmi verilere göre, Sri Lanka'nın iflas eden ekonomisi, ekonomik krizin ada ülkesini vurmasından bu yana ilk kez pozitif bir büyüme kaydetti.

Sri Lanka Nüfus Sayımı ve İstatistik Dairesi'nden (DCS) yapılan basın açıklamasında "Üçüncü çeyrek için yıllık GSYİH büyüme oranı %1,6 oranında gerçekleştmiştir" denildi.

Bu hafta başında 2,9 milyar dolarlık kurtarma paketinin ikinci dilimini açıklayan Uluslararası Para Fonu (IMF), Sri Lanka'nın 2023 yılı genel büyümesinin negatif kalacağını söyledi.

Devlet borcundan temerrüde düşen Sri Lanka, IMF kurtarma paketinin önemli bir bileşeni olan sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla geri ödeme konusunda imtiyazlar için alacaklılarla görüşmelerini sürdürüyor.