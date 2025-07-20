Stadyum yetişmedi! Limak tarihi cezayla karşı karşıya

La Liga devi Barcelona'nın tarihi stadı Camp Nou'nun yenilenmesi ihalesini alan Limak'ın stadyumu taahhüt edilen sürede yetiştirememe riskiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

31 Ocak 2023’te imzalanan anlaşmayla, Camp Nou’nun kapsamlı yenileme işini alan şirketin stadyumu 2024-2025 sezonu başında hazır hale gelmesi planlanıyordu. Ancak inşaat sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle teslimat tarihinde ciddi bir sapma meydana geldi.

Marca’nın haberine göre, stadyumun 10 Ağustos’ta oynanacak Joan Gamper Kupası’na yetişemeyeceği netleşti.

Ayrıca UEFA’nın Şampiyonlar Ligi kuralları nedeniyle bir kulüp grup aşamasındaki tüm iç saha maçlarını aynı statta oynamak zorunda. Camp Nou’nun zamanında hazır olamayacak olması nedeniyle Barcelona, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki tüm grup maçlarını farklı bir stadyumda oynamak zorunda kalabilir.

BAŞKANDAN YAPTIRIM UYARISI

Barcelona Başkanı Joan Laporta, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada stadyumun 2025-2026 sezonundan önce en az yüzde 70 kapasiteyle hazır hale gelmesini beklediklerini söylemiş, aksi durumda yüklenici firmaya yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.

Barcelona ile Limak arasında yapılan sözleşmede, hedeflenen tarihten sonra teslim edilecek her gün için ceza uygulanacağına dair açık bir madde bulunuyor. Marca’nın iddiasına göre, stadyumun 29 Kasım’a kadar teslim edilemeyeceği öngörülüyor ve bu durum Limak için yaklaşık 202 milyon euroluk bir tazminat anlamına geliyor.