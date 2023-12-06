Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

AKP’nin EYT’yi çıkarırken mağdur ettiği staj ve çıraklık mağdurları, 10 Aralık 2023 Pazar günü Büyük İstanbul Buluşması’nda bir araya gelecek. Saat 14.00’da Kartal’da gerçekleşecek miting Staj ve Çıraklık Mağdurları Federasyonu tarafından düzenleniyor.

“İLK İŞE GİRİŞLERİ KABUL EDİLMEYEN MAĞDURLARIZ”

Federasyon tarafından düzenlenecek mitingle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizler, meslek liseleri ve çıraklık okullarından işletmelere zorunlu olarak çalışmaya yollanan ve sigorta girişleri yapılarak ellerine sigorta kartları verilen, halen e-devlet sisteminde iki tane işe girişleri olan, yıllarca o numara ile işlem görüp sonunda aynı numara ile emekli de olacak ama bugün itibariyle ilk işe girişleri kabul edilmeyen mağdurlarız. Staj ve çıraklık sigortası mağdurları Türkiye genelinde örgütlenerek önce 18 ilde dernek ve ardından kısa sürede federasyon çatısı altında birleşti. Çalıştaylar, stant çalışmaları, meclis ziyaretleri, eş zamanlı basın açıklamalarının yanı sıra sosyal medyada neredeyse aylardır sesini ilk sırada duyurarak aktif bir kampanya yürüten federasyon, bu kez İstanbul’da büyük buluşma organize etti”