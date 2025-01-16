Stajyer, çektiği palet istifleyicisinin altında kaldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Küçüksanayi Bölgesinde bir süre önce bilgisayarlı makina imalatında staja başlayan lise son sınıf öğrencisi Onur Turan, iddiaya göre kendisine çalışma alanı dışında bir iş verildi. Genç öğrenci transpaletle yükleme yaptığı esnada düşen transpaletin altında kaldı. Genci gören mesai arkadaşları hemen yardıma koşup, omzundan yaralanan Turan'ı Bursa Şehir Hastanesine götürdü. Omuz kısmında çatlak ve kırıklar oluşan genç öğrencinin ailesi, çocuklarının başına geleni hastaneden taburcu olduktan sonra öğrenince karakolun yolunu tuttu.

Kaza anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"İŞ GÜVENLİĞİ DE ALINMAMIŞ"

O anları anlatan öğrenci, “Biz her hafta bir gün staj için çalışmaya gidiyoruz. Haftanın bir günü mal göndermek için sevkiyat yapıyorduk. Sevkiyat yaparken, orada elektrikli forklift vardı. Ona transpalet ile mal yüklerken hafif bir rampa vardı, ondan dolayı hızlanınca bende tutmak istedim üzerime düştü. Normalde benim alanım değil ama beni oraya görevlendirdiler” dedi.

Şikayetçi olduklarını belirten avukat ise, “Öğrencimiz iş tanımına uygun olmayan şekilde çalıştırılıyor. Bunun üzerine iş güvenliği de alınmamış. Kanuna göre, transpalet kullanımı ehliyete tabi iken, bu çocuğun sorumluluğuna verilmiş. Bu sebeple şikayetçi olduk, süreci takip ediyoruz” ifadelerini kullandı. Zor anlar yaşadığını belirten baba Olcay Turan, “Bu durum maalesef örnek teşkil ediyor. Ben velilerden çocuklarının arkasında durmasını istiyorum. Kendilerini takip etsinler, böyle durumlarla karşılaşıp çocuklarını kullandırtmasınlar. Gerçekten çok zor bir durum” şeklinde konuştu.