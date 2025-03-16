Starbucks kahvesi üzerine dökülen kurye milyoner oldu! Yok böyle bir tazminat!

ABD'de bir kurye üzerine kahve dökülmesi sebebiyle Starbucks'tan 50 milyon dolar tazminat kazandı.

Michael Garcia isimli Starbucks kuryesi, 2020'de Los Angeles'ta araba servisinden sıcak içecek alırken içeceklerin kucağına döküldüğünü belirtti.

CİNSEL BÖLGESİNDE YANIKLAR OLUŞTU

Olayın sonucunda Garcia'nın genital bölgesinde sinir hasarı ve ciddi yanıklar meydana geldi.

Starbucks'ın içeceklerin kapağını düzgün kapatmayarak özen yükümlülüğünü ihlal ettiği iddiasıyla şirkete dava açıldı.

KURYEYE 50 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDENECEK!

Mahkeme kayıtlarına göre, Garcia'nın yaşadığı zararlar arasında fiziksel acı, ruhsal sıkıntı, hayat kalitesinde düşüş, şekil bozukluğu ve anksiyete yer aldı.

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Starbucks'a, Garcia'ya 50 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiği karar verildi.

Ancak Starbucks, mahkeme kararına itiraz edeceğini açıkladı.

Şirket, yaptığı açıklamada "Bay Garcia'ya sempati duyuyoruz ancak jürinin bu olayda bizim hatamız olduğuna dair kararına katılmıyoruz ve verilen tazminatın aşırı olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca şirket, mağazalarında her zaman en yüksek güvenlik standartlarına uyduklarını belirtti.