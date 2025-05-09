Starbucks’a TIR çarptı

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Oceanside kentinde, bir TIR’ın Starbucks şubesine çarpması sonucu iki kişi yaralandı. 7 Mayıs Çarşamba günü saat 04.44 civarında meydana gelen olayda, TIR sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği ve ardından yaşadığı tıbbi bir acil durum nedeniyle kontrolü kaybederek yoldan çıktığı bildirildi.

801 North Coast Highway adresindeki Starbucks şubesine çarpan TIR, yapının bir kısmını yıkarak ciddi hasara yol açtı. Oceanside İtfaiyesi’nden yapılan açıklamaya göre, olay yerine ulaşan ekipler sürücünün araçta sıkıştığını ve bina içinde aktif elektrik tehlikesi bulunduğunu tespit etti. Elektrik hattı San Diego Gas & Electric tarafından devre dışı bırakıldıktan sonra sürücü araçtan çıkarılarak güvenli şekilde kurtarıldı.

Kaza sırasında Starbucks çalışanları ve çevrede bulunan kişiler tahliye edildi. Yaralanan TIR sürücüsü ve bir Starbucks çalışanı, La Jolla’daki Scripps Memorial Hastanesi’ne kaldırıldı. İkisinin de hayati tehlikesi bulunmuyor.

Olay sonrası Starbucks binası geçici olarak kullanıma kapatıldı ve yapısal inceleme başlatıldı. Oceanside Polisi kazayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, San Diego İtfaiyesi’nin tehlikeli madde ekibi de olası yakıt sızıntısına karşı hazır bekletildi. Ancak herhangi bir tehlikeli madde sızıntısı rapor edilmedi.

Oceanside İtfaiyesi, “Olayın boyutu göz önünde bulundurulduğunda ciddi bir yaralanmanın olmaması büyük bir şans. Ekiplerimiz, polis ve enerji şirketi hızlı ve koordineli bir müdahale gerçekleştirdi” açıklamasında bulundu.