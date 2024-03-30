Star’dan Ömer dizisi için şoke eden karar. Hayranları çok üzülecek

Haziran ayına çok kısa bir süre kaldı. Bu yüzden kanallar final yapacakları dizileri de belirlemeye başladı.

Son iki sezondur OGM Yapım'ın dizilerini ekranlara taşıyan Star TV’nin şu an 4 dizisi devam ederken, bunlardan Ömer iki sezondur yayınlanmaya devam ediyor.

Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı’nın başrolde yer aldığı Ömer, ilk sezon aldıkları reyting oranlarının oldukça altında kalırken, dizinin yeni sezon ümitleri de yavaş yavaş azalıyordu.

Reyting oranları gittikçe azalan dizilerin final ihtimali güçlenirken, gazeteci Birsen Altuntaş Ömer dizisinin hayranlarını üzecek haberi verdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre iki sezondur devam eden Ömer dizisi Haziran ayını göremeden erken final yapacak.

Dizi, 6 Mayıs günü ekrana gelecek 54. bölümüyle yayın macerasını sonlandıracak.