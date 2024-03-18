Stat hoparlörü hakem telsizine bağlandı. Bütün stat duydu

Kaynak: DHA
Stat hoparlörü hakem telsizine bağlandı. Bütün stat duydu
Portekiz Premier Ligi'nde Türkiye'ye örnek olacak bir olay yaşandı. Hakem VAR kararını tüm stada açıkladı.

Futbol dünyasının son iki yıldır en çok konuşulan konular arasında yer alan, “Video Hakem Uygulaması” kısa adı VAR sisteminin Portekiz Premier Ligi'nde kullanım şekli gündem oldu.

Önceki akşam yayınlanan oynanan Portekiz Premier Ligi’nin 26'ncı hafta maçında lider Sporting, Boavista’yı 6-1 yendi.

Skor 3-1'ken VAR monitörüne davet edilen maçın hakemi Antonio Nobre, tartışmalı pozisyonu izledikten sonra penaltıya hükmetti.

Hakem Nobre, aldığı bu kararı gerekçesiyle birlikte tüm stadyuma açıklayarak herkesi bilgilendirdi.

Video dünya genelinde büyük ilgi gördü.


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