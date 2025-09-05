Stat kararını protesto etmişlerdi: Ceza talep edildi!

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçında sahaya çıkmayan Diyarbekirspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Diyarbekir Spor AŞ Kulübünün, 3 Eylül 2025 tarihinde oynanması gereken Diyarbekir Spor AŞ - Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkmaması nedeniyle, 2025-2026 Sezonu Türkiye Kupası müsabakaları statüsünün 11/1 maddesi uyarınca PFDK’ye sevkine karar verilmiştir" denildi.

Diyarbekirspor maçın kendi stadında oynanması talebinin kabul edilmemesi protesto ederek maça çıkmamıştı.

NE CEZA VERİLECEK?

Türkiye Kupası Statüsü'nün 11. maddesine göre maça çıkmayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir. Ayrıca takip eden sezonda Türkiye Kupası’nda yer alamaz.

Söz konusu kulüp Türkiye Kupası’nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz ve bununla birlikte müsabakaya katılmayan kulüpler, bu sebeple TFF’nin uğrayacağı tüm zararı karşılamakla yükümlüdürler.

